Казахстан на Олимпиаде-2024: продлится ли медальная серия дзюдоистов?

Считанные дни остаются до старта Олимпиады-2024 в Париже. Одними из первых выступление на главном турнире четырехлетия начнут дзюдоисты. NUR.KZ рассказывает о казахстанской сборной в этом виде спорта.

Квалификационный период для дзюдоистов начался еще в июне 2022 года. С того момента прошел ряд соревнований, сформировавших мировой рейтинг, по которому определялись обладатели лицензий. Еще часть квот была распределена по континентальному принципу. Обладателей оставшихся после этого лицензий определила специальная трехсторонняя комиссия.

В итоге Казахстан получил восемь путевок при максимальном показателе в 14 квот (по одной в каждой весовой категории от Национального олимпийского комитета). Причем только на днях стало известно, что Эсмигуль Куюлова сможет выступить не только в смешанных, но и в индивидуальных соревнованиях. Всего в олимпийскую сборную Казахстана вошли пятеро мужчин и трое женщин.

Елдос Сметов (31 год) — до 60 килограммов

Елдос Сметов. Фото: Пресс-служба Федерации дзюдо Казахстана

Один из самых опытных представителей страны на Олимпиаде-2024. Для Сметова эти Игры будут уже третьими в карьере. В Рио-2016 он стал серебряным призером, в Токио-2020 — бронзовым. Больше никто из казахстанской сборной по дзюдо не имеет опыта выступлений на Олимпиаде. При этом чемпиону мира тяжело дался квалификационный период перед Парижем-2024, и только к его завершению он попал в число претендентов на лицензию.

В итоге Федерация дзюдо Казахстана даже провела внутренний турнир в весе до 60 кг, где Сметов победил Магжана Шамшадина и Нурканата Серикбаева, получив право выступить на Олимпиаде. На последнем чемпионате мира именитый дзюдоист занял пятое место, поэтому его перспективы побороться за медаль в Париже выглядят вполне реалистичными.

Гусман Кыргызбаев (31 год) — до 66 килограммов

Гусман Кыргызбаев. Фото: ijf.org

Серебряный призер чемпионата мира (2021 год) и двукратный бронзовый медалист чемпионата Азии (2019, 2022). При этом только последнюю из этих наград Кыргызбаев выиграл в весе до 66 килограммов, перейдя из более легкой категории.

В новом дивизионе в нынешнем олимпийском цикле он столкнулся с серьезной конкуренцией, и сейчас эксперты не включают казахстанца в число главных претендентов на олимпийскую медаль. Однако если Кыргызбаев сможет удержать стабильный уровень в Париже, то получит шанс замахнуться на сенсацию.

Данияр Шамшаев (22 года) — до 73 килограммов

Данияр Шамшаев. Фото: olympic.kz

Как и Кыргызбаев, он дебютирует на Олимпийских играх. В 2022 году Шамшаев выиграл домашний чемпионат Азии в Астане, суммарно затратив на все схватки лишь 149 секунд. На мировом уровне молодому спортсмену пока заметно тяжелее. В квалификационном рейтинге он занимает 19-е место, и шансов на олимпийскую медаль у Шамшаева немного. Однако на таких турнирах всегда есть место для спортивного чуда. Вдруг это про Данияра?

Абылайхан Жубаназар (24 года) — до 81 килограмма

Абылайхан Жубаназар. Фото: Жумагазы Нургали

Еще один дебютант Олимпиады. На последних Азиатских играх прошлой осенью Жубаназар выиграл бронзу, также с марта 2023 года он четырежды попадал на пьедестал этапов серии Grand Slam.

В квалификационном рейтинге казахстанец замкнул топ-10, что говорит о его медальных амбициях. Перспективы Жубаназара были бы более понятными, если бы он не снялся с последнего чемпионата мира из-за проблем со здоровьем. Остается пожелать, чтобы такой прецедент обошел спортсмена стороной на Олимпиаде.

Нурлыхан Шархан (24 года) — до 100 килограммов

Нұрлыхан Шархан. Фото: Ұлттық Олимпиада комитеті

Также представляет молодое поколение казахстанских дзюдоистов и впервые выступит на Олимпиаде. На последних Азиатских играх Шархан стал бронзовым призером, аналогичную награду взял на чемпионате Азии в 2022 году. Эти результаты показали, что спортсмен может здорово подводить себя к главным стартам.

Возможно, теперь Шархан сотворит сенсацию на Олимпиаде. По предварительным раскладам он далек от борьбы за медали. В квалификационном рейтинге казахстанец занял 23-е место и получил лицензию по континентальному принципу.

Абиба Абужакынова (27 лет) — до 48 килограммов

Абиба Абужакынова: Пресс-служба НОК РК

Настоящая звезда казахстанского дзюдо. Абужакынова дважды взяла серебро на чемпионатах Азии (2021, 2022) и один раз — на Азиаде (2023). Еще дважды она стала бронзовым призером чемпионата мира (2022, 2024). Спортсменка сейчас в расцвете, а выделяет ее не только мастерство, но и стабильность.

В квалификационном рейтинге Абужакынова заняла третье место — это лучший результат среди казахстанских дзюдоистов. Резонно считать, что формально именно у этой девушки самые высокие шансы в национальной сборной на олимпийскую медаль в данном виде спорта.

Эсмигуль Куюлова (22 года) — до 63 килограммов

Эсмигүл Куюлова. Фото: instagram.com/qaz_team_official

Выражение "Запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда" — про Куюлову и индивидуальный олимпийский турнир. Сначала спортсменка квалифицировалась только в командные соревнования, но на днях Международная федерация дзюдо подтвердила, что девушка выступит и в личном зачете.

В отборочном рейтинге Куюлова заняла довольно скромное 37-е место. Однако она выигрывала бронзу на последних Азиаде и чемпионате Азии, поэтому опыт качественных выступлений на больших стартах у казахстанки имеется.

Камила Берликаш (24 года) — свыше 78 килограммов

Камила Берликаш. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Активно провела квалификационный период и выиграла три медали серии Grand Slam. В итоговом рейтинге своей весовой категории Берликаш заняла 15-е место. На главных турнирах наибольших успехов она добилась еще по юниорам, а на взрослом уровне прорыва пока не случилось. Возможно, это произойдет как раз на Олимпиаде-2024.

Любопытно, что Берликаш — представительница семьи дзюдоистов. Ее супруг Ислам Токтасын также профессионально занимается этим видом спорта и выступает на международных соревнованиях.

Дзюдо на Олимпиаде-2024

Этот вид спорта зародился в Японии, поэтому неудивительно, что впервые в олимпийской программе был представлен в Токио-1964. Женщины дебютировали в дзюдо на Олимпиаде в Барселоне-1992.

В Париже в этом виде спорта суммарно будет разыграно 15 комплектов медалей: по семь в каждой весовой категории у мужчин и женщин, а также один в рамках смешанных командных соревнований. Турнир пример Champ de Mars Arena — временный объект, построенный на Марсовом поле. Таким образом, дзюдоисты будут состязаться неподалеку от Эйфелевой башни.

Схватки в этом виде спорта пройдут с 27 июля по 3 августа. Уже в первый соревновательный день будут разыграны медали в двух дисциплинах.

Казахстан в дзюдо на Олимпиадах

За историю выступлений независимого Казахстана на Олимпийских играх дзюдоисты принесли четыре медали. Как упоминалось ранее, две из них взял Елдос Сметов. Также призерами становились Асхат Житкеев (серебро Пекина-2008, до 100 кг) и Галбадрахын Отгонцэцэг (бронза Рио-2016, до 48 кг).

Таким образом, на двух последних Олимпиадах казахстанцы как минимум раз попадали на пьедестал в дзюдо. Примечательно, что в Париже-2024 наибольшие шансы на медали как раз в тех же весовых категориях: до 60 кг у мужчин и до 48 кг у женщин.

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