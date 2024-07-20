Казахстан на Олимпиаде-2024: первыми борьбу начнут лучники

Первым стартом для казахстанцев на Олимпиаде-2024 станет индивидуальный турнир в стрельбе из лука. NUR.KZ представляет национальную сборную, которая начнет борьбу еще до церемонии открытия Игр.

Мужская команда Казахстана по стрельбе из классического лука добыла олимпийскую лицензию на чемпионате Азии, который прошел в Таиланде в прошлом ноябре. Тогда спортсмены выиграли серебро в командных соревнованиях, уступив только представителям Республики Корея.

В Париже Казахстан в этом виде спорта представят Ильфат Абдуллин, Александр Еременко и Даулеткелди Жанбырбай. Они также смогут выступить в индивидуальном турнире, квалификация которого назначена на четверг, 25 июля. Атлеты уже прибыли в Париж, заселились в Олимпийскую деревню и показали внутреннее устройство этого объекта.

Ильфат Абдуллин (26 лет)

Ильфат Абдуллин: Пресс-служба НОК РК

Самый опытный спортсмен в составе сборной Казахстана по стрельбе из лука. В нынешней команде только у Абдуллина есть история выступлений на Олимпиаде. В Токио-2020 он показал лучший индивидуальный результат, пробившись в 1/8 финала. В командном турнире, где Абдуллин тоже участвовал, казахстанцы выбыли на этой же стадии.

На данный момент спортсмен занимает 26-е место в мировом рейтинге. На его счету несколько медалей, в том числе золотых, на этапах Кубка Азии. Последний раз на подиум этого турнира Абдуллин попал незадолго до Олимпиады — в начале июня.

"Позже на этапе Кубка мира в Анталье я собрал всю картину, которая позволяла мне определить мой текущий уровень подготовленности. Я остался доволен своей техникой на этом соревновании. Я добился результатов, которые соответствовали моему уровню. Эти два турнира показали мне, где я слаб, а где силен", — говорил Абдуллин в интервью Olympic.kz.

Таким образом, именно этого спортсмена резонно считать лидером сборной Казахстана по стрельбе из лука. Медаль от Абдуллина будет сенсацией, но показать лучший результат в команде он точно способен.

Александр Еременко (20 лет)

Александр Еременко. Фото: World Archery

Один из самых молодых спортсменов во всей олимпийской сборной Казахстана. Пока на подиумы главных международных соревнований в личном зачете он не попадал. В мировом рейтинге перед Играми-2024 Еременко занимает 136-е место.

Однако спортсмен уже стал важным звеном в национальной сборной. В командных соревнованиях он становился призером не только чемпионата, но и Гран-при Азии. Впрочем, нельзя исключать того, что на Олимпиаде Еременко удивит и в индивидуальной дисциплине.

Даулеткелди Жанбырбай (20 лет)

Даулеткелди Жанбырбай. Фото: World Archery

Еще один представитель молодого поколения казахстанского спорта. В индивидуальных турнирах он в среднем выступает успешнее Еременко, но пока тоже далек от ведущих позиций. В мировом рейтинге перед Олимпиадой Жанбырбай идет на 120-й строчке.

Даже одна индивидуальная победа в Париже станет для обоих молодых казахстанцев большим достижением. А вот в командных соревнованиях шансы Жанбырбая и Шевченко продвинуться по турнирной сетке заметно выше.

Стрельба из лука на Олимпиаде-2024

Этот вид спорта справедливо считается одним из старейших в мире. Стрельба из лука была представлена на Олимпиадах 1900, 1904, 1908 и 1920 годов. Затем она вернулась в программу Игр в Мюнхене-1972 и с тех пор не исключалась из соревнований.

В Париже в этом виде спорта суммарно будет разыграно пять комплектов медалей: среди мужчин и женщин в индивидуальном и командном зачетах, а также в рамках смешанного командного турнира. Лучники будут соревноваться в эспланаде Дома инвалидов — это сад, расположенный у подножия одного из самых известных памятников архитектуры французской столицы. На временной площадке также пройдут олимпийские состязания по легкой атлетике и шоссейным велогонкам.

Квалификация в мужском индивидуальном турнире по стрельбе из лука начнется в четверг, 25 июля, в 17:15 по казахстанскому времени. 29 июля состоятся командные соревнования, в том числе финалы. Плей-офф личного турнира стартует 30 июля, а завершится 4 августа.

Правила соревнований в этом виде спорта одинаковы для всех матчей, включая финал. Первый спортсмен или команда, набравшие шесть очков (два очка за сет), выигрывает встречу и проходит в следующий раунд. Проигравший выбывает из турнира.

Казахстан в стрельбе из лука на Олимпиадах

Представители страны ни разу не попадали на олимпийский пьедестал в этом виде спорта. При этом отечественные лучники выступали на всех семи предыдущих летних Играх в истории независимого Казахстана.

Лучших индивидуальных результатов добились как раз Абдуллин, а также Вадим Шикарев и Станислав Забродский, которые в Сиднее-2000 тоже дошли до 1/8 финала в личном турнире.

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