Казахстан на Олимпиаде-2024: сколько медалей принесут отечественные боксеры?

В мае этого года определились последние обладатели олимпийских лицензий в боксе. Честь Казахстана будут защищать сразу 10 атлетов. NUR.KZ продолжает рассказывать о спортсменах, которые представят страну на главном старте четырехлетия.

Лицензионный путь у боксеров начался еще в прошлом году. На летних Азиатских играх в китайском Ханчжоу спортсменам для завоевания необходимой квоты нужно было выйти в финал. На данном старте смогли взять свои путевки только Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).

Лицензионные турниры по боксу

В запасе оставались еще две попытки на мировых лицензионных турнирах в итальянском Бусто-Арсицио и тайском Бангкоке. Итальянский ринг оказался успешным для Сакена Бибосынова, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, братьев Нурбека и Айбека Оралбай.

Женская сборная под руководством главного тренера Шамиля Сафиуллина в полном составе не смогла отметиться лицензиями на данных соревнованиях. Среди мужских дивизионов Казахстан оставался не представлен только в категории до 63,5 килограмма, в которой боролся Мухаммедсабыр Базарбайулы.

После проведения внутренних спаррингов были определены претенденты, которые получат последний шанс в Бангкоке. В Таиланде попытка Базарбайулы увенчалась успехом и заслуженной лицензией. Среди девушек под руководством нового главного тренера Елдоса Сайдалина смогли добрать квоты Валентина Хальзова и Назым Кызайбай.

Таким образом, Казахстан впервые в своей истории будет представлен на Олимпийских играх 10 спортсменами.

Сакен Бибосынов (26 лет) — наилегчайший вес

Сакен Бибосынов. Фото: Ben McShane/Getty Images

Для представителя наилегчайшего веса эти Игры станут вторыми в карьере. На Олимпиаде в Токио-2020 Бибосынов стал бронзовым призером. Казахстанец выигрывал чемпионат мира — 2021, а также бронзу мирового первенства — 2019 и завоевывал серебро и бронзу чемпионатов Азии.

Один из лидеров команды на прошлой Олимпиаде показал свой лучший бокс, и до золота ему не хватило совсем немного. Высокий уровень он продолжает удерживать и спустя четыре года, поэтому заслуженно считается фаворитом предстоящих Игр в категории до 51 килограмма. В данном весе у Казахстана есть двукратный серебряный призер ОИ Булат Джумадилов (1996, 2000).

Махмуд Сабырхан (22 года) — полулегкий вес

Махмуд Сабырхан. Фото: Пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Махмуд Сабырхан для участия в Олимпиаде в Париже сменил весовую категорию (поднялся с 54 кг до 57 кг). На взрослом уровне становился чемпионом мира в 2023 году и серебряным призером — в 2021-м. Сабырхан получил в народе прозвище "казахский Ломаченко" за невероятную боксерскую технику, как у именитого украинца Василия Ломаченко.

Нельзя не отметить характер мастера кожаной перчатки, который проявился в упорстве на пути к мировому чемпионству. В 2021 году в Белграде он уступил в финале своему оппоненту, но пообещал вернуться с золотом через два года. Слово было сдержано в 2023 году в Ташкенте. Что касается истории сборной Казахстана, то весе до 57 килограммов у страны есть олимпийский чемпион Бекзат Саттарханов (2000).

Мухаммедсабыр Базарбайулы (21 год) — первый полусредний вес

Мухаммедсабыр Базарбайулы: Пресс-служба НОК РК

Самый молодой представитель отечественной команды по боксу на Играх-2024, у которого был тяжелейший путь до заветной путевки. На старте он одержал победу на Спартакиаде в Астане над своим главным оппонентом Сериком Темиржановым и получил право представлять страну на квалификационных турнирах.

Как отмечал Бахарбайулы после завершения лицензионного отбора в Таиланде, в битве за квоту он провел шесть боев и в пяти из них выиграл. На Играх в Париже ему предстоит провести четыре поединка, то есть путь к золоту может быть более коротким, но не менее сложным. Ранее на Олимпиадах в данной весовой категории отмечались медалями Серик Конакбаев (серебро, 1980) и Болат Ниязымбетов (бронза, 1996).

Асланбек Шымбергенов (30 лет) — первый средний вес

Асланбек Шымбергенов. Фото: olympic.kz

Капитан национальной сборной Казахстана по боксу, двукратный призер Азиатских игр (2018, 2022) и чемпион Азии (2022). Действующий чемпион мира, несмотря на внушительный опыт выступлений на мировой арене, впервые примет участие в Олимпийских играх.

Дивизион Асланбека традиционно считается "казахским", ведь именно в этой категории завоевали золотые медали Ермахан Ибраимов (2000), Бахтияр Артаев (2004), Бахыт Сарсекбаев (2008), Серик Сапиев (2012) и Данияр Елеусинов (2016). Болельщики надеются, что Шымбергенов сможет пополнить этот выдающийся ряд.

Нурбек и Айбек Оралбай (24 года) — полутяжелый и тяжелый вес

Нурбек и Айбек Оралбай. Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

Впервые в истории казахстанского бокса страну представят братья-близнецы Оралбай. Нурбек выступает в полутяжелой весовой категории и является действующим чемпионом мира, бронзовым призером чемпионата Азии — 2022. На молодежном уровне также становился победителем мирового первенства и серебряным призером чемпионата Азии — 2018.

Его брат Айбек представляет тяжелый дивизион и является чемпионом Азии — 2022, победителем юношеских Олимпийских игр — 2018 и серебряным призёром чемпионата мира среди молодежи — 2018.

В весе до 80 килограммов, в котором выступает Нурбек Оралбай, в истории Казахстана был первый олимпийский чемпион — Василий Жиров (1996). Также в этой категории успешно выступали двукратный серебряный призер Игр Адильбек Ниязымбетов (2012, 2016) и обладатель бронзовой медали Еркебулан Шыналиев (2008). В тяжелой весовой категории олимпийским серебряным призером от Казахстана становился Василий Левит (2016).

Камшыбек Кункабаев (32 года) — супертяжелый вес

Камшыбек Кункабаев. Фото: Luis Robayo/Getty Images

Один из самых титулованных боксеров в сборной на данный момент. В его активе бронзовая медаль ОИ-2020. Он дважды становился серебряным призером чемпионатов мира и Азиатских игр, а также является четырехкратным серебряным призером чемпионата Азии (2017, 2019, 2021, 2022). Кункабаев уже на протяжении многих лет считается одним из лидеров нашей сборной.

Для Камшыбека это будет вторая попытка завоевать олимпийское золото. Многие болельщики отмечают, что с нетерпением ожидают уже классическое противостояние Кункабаева с олимпийский чемпионом из Узбекистана Баходиром Джалоловым. Возможно, именно на Играх в Париже у казахстанца получится взять долгожданный реванш и заветное золото. В данном весе у страны есть серебряный олимпийский призер Мухтархан Дильдабеков (2000) и двукратный бронзовый медалист Иван Дычко (2012, 2016).

Назым Кызайбай (30 лет) — первый наилегчайший вес

Назым Кызайбай. Фото: olympic.kz

Двукратная чемпионка мира из Казахстана впервые попробует штурмовать олимпийский пьедестал. Кызайбай на протяжении многих лет удерживает лидерские позиции не только внутри страны, но и на мировой арене. В данной весовой категории у Казахстана еще нет завоеванных медалей на Олимпийских играх. В Париже Назым может принести национальной команде историческую награду.

Карина Ибрагимова (27 лет) — полулегкий вес

Карина Ибрагимова. Фото: Нургали Жумагазы

Спортсменка является чемпионкой Азии — 2022, трехкратным призером чемпионатов мира (2018, 2022, 2023) и обладательницей серебряной медали Азиатских игр — 2022. Ибрагимова первой в отечественной команде завоевала квоту на главный старт четырехлетия и после этого активно проходила подготовку. Она, как и Кызайбай, впервые примет участие в олимпийских соревнованиях. Опыт выступления на самых крупных международных стартах и внушительное время на подготовку могут помочь Ибрагимовой завоевать медаль на ОИ-2024.

Валентина Хальзова (28 лет) — средний вес

Валентина Хальзова. Фото: Аян Толеген / Дирекция развития спорта

Хальзова является чемпионкой мира — 2016 и серебряным призером чемпионата Азии — 2017. В весовой категории до 75 килограммов у Казахстана есть единственная медаль в женском боксе. Дарига Шакимова становилась бронзовым призером на Играх 2016 года в Рио-Де-Жанейро. Валентина также намерена завоевать медаль, но цель она поставила максималистскую — принести нашей стране медаль высшей пробы.

Бокс на Олимпийских играх

Как гласит официальный сайт Олимпийских игр, соревнования по боксу впервые появились в программе 120 лет назад в Сент-Луисе. В Лондоне в 2012 году впервые были проведены олимпийские соревнования среди женщин. В этом виде спорта разыгрываются 13 комплектов наград.

На предстоящем главном старте четырехлетия в Париже выступят 248 боксеров – по 124 мужчины и женщины. Олимпийский турнир по боксу пройдет с 27 июля по 10 августа в спортивных комплексах "Ролан Гаррос" и "Арена Пари Норд".

Во всех весовых категориях соревнования будут проходить по кубковой системе. После предварительных раундов (1/16 и 1/8 финала) состоятся четвертьфиналы, полуфиналы и финалы. В финалах определятся обладатели золотой и серебряной медалей. Оба проигравших полуфиналиста получат бронзу.

Казахстан на Олимпиаде-2024

Казахстан традиционно берет олимпийские медали разного достоинства в боксе. За всю историю отечественные боксеры принесли 24 награды: 7 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых.

Казахстанская сборная на последней Олимпиаде в Токио смогла завоевать только две медали бронзового отлива. Перед соревнованиями в Париже казахстанские болельщики уверены в лучшем результате. Большие надежды возлагаются небезосновательно.

Казахстанские боксеры под руководством главных тренеров Мырзагали Айтжанова и Елдоса Сайдалина являются лидерами мирового рейтинга, действующими чемпионами мира и Азии, и им под силу завоевать заветное золото. Главное — подойти к Олимпиаде в оптимальной форме и показывать свой лучший бокс.

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