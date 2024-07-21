Казахстан на Олимпиаде-2024: смогут ли удивить пловцы?

На Олимпиаде-2024 будет разыграно 35 комплектов медалей в классическом плавании, однако Казахстан в этом виде спорта представят только два атлета. NUR.KZ рассказывает о перспективном дуэте.

Казахстанские пловцы одними из последних получили олимпийские лицензии. Только в начале июля стало известно, что на Игры в Париже квалифицировались Адильбек Мусин и Ксения Игнатова.

Отбор на Олимпиаду проводился по результатам соревнований под эгидой Международной федерации плавания. Почти гарантированно на Игры попадали те, кто показал олимпийское квалификационное время. Шанс на часть оставшихся квот получали спортсмены, которые не выполнили этот норматив, но продемонстрировали олимпийское отборочное время.

Всего в плаваниb распределялось 852 лицензии. Максимальное количество квот для каждого национального олимпийского комитета — по 26 для мужчин и женщин.

Адильбек Мусин (24 года)

Адильбек Мусин. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Лидер казахстанского плавания на сегодняшний день. Мусину предстоит дебютировать на Олимпиаде, но он уже довольно опытный спортсмен. Уроженец Астаны взял по паре бронзовых медалей на двух последних Азиатских играх. Одну из них он добыл на стометровке баттерфляем, которую поплывет в Париже. Также на Олимпиаде Мусин выступит на аналогичной дистанции вольным стилем.

На данный момент спортсмен владеет национальным рекордом на дистанции 200 метров баттерфляем. Его лучшие результаты на олимпийских стометровках — 51,68 секунды (баттерфляй) и 49,10 (вольный стиль). Для сравнения, мировые рекорды — 49,45 и 46,80 соответственно.

Эти цифры красноречиво показывают, что Мусин не входит в число претендентов на медали Олимпиады. На последнем чемпионате мира он занял 11-е место на стометровке баттерфляем и 31-е — на стометровке вольным стилем.

Ксения Игнатова (18 лет)

Ксения Игнатова. Фото: Instagram @ignattovaa

Одна из самых молодых членов олимпийской сборной Казахстана. Игнатова — перспективная спортсменка, но пока у нее не так много международного опыта, как у того же Мусина.

На Олимпиаде она выступит на стометровке на спине. По разу Игнатова участвовала в Азиатских играх и взрослом чемпионате мира, где на этой дистанции заняла 8-е и 29-е места соответственно. Личный рекорд казахстанки — 1 минута 1,45 секунды. Мировой — 57,13 секунды. Если спортсменка преодолеет предварительную стадию на Олимпиаде, это уже будет большое достижение для нее.

Плавание на Олимпиаде-2024

Этот вид спорта — настоящая классика Игр. Плавание было представлено на всех Олимпиадах современности, начиная с первой — в Афинах-1896. Атлеты соревнуются брассом, а также упомянутыми баттерфляем, вольным стилем и плаванием на спине.

Сейчас более медалеемким видом спорта в программе Игр является только легкая атлетика, где разыгрывается 48 комплектов наград. В олимпийском плавании в 50-метровом бассейне суммарно 35 дисциплин: по 14 личных и 3 эстафетных у мужчин и женщин, а также одна смешанная эстафета. Некоторые атлеты также принимают участие в плавании на открытой воде, где разыгрывается по одному комплекту медалей у мужчин и женщин.

На Олимпиаде-2024 бассейн будет размещен на арене "La Defense". Там проводится множество концертов и других публичных мероприятий, даже матчи профессионального регбийного клуба. Однако благодаря модульной многоцелевой конструкции объект на время Игр переформатируют под бассейн. Находится он в Нантере — пригороде Парижа, который располагается примерно в 10 километрах от столицы.

Соревнования по плаванию на Олимпиаде-2024 пройдут с 27 июля по 4 августа. Игнатова выступит в предварительных заплывах 29 июля. Мусин стартует на этой же стадии 30 июля (вольный стиль) и 2 августа (баттерфляй).

Казахстан в плавании на Олимпиадах

У национальной сборной одна медаль в этом виде спорта за предыдущие семь летних Игр. Зато эта награда золотая. В Рио-2016 чемпионом на дистанции 200 метров брассом стал Дмитрий Баландин.

Он же единственным среди мужчин выступил от Казахстана на прошлой Олимпиаде в плавании, где не поднялся выше 11-й позиции. У женщин в Токио-2020 Диана Назарова заняла 40-е место на дистанции 100 метров на спине.

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