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Казахстанские пловцы квалифицировались на Олимпиаду-2024

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Пловец Адильбек Мусин
Адильбек Мусин. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан на официальном сайте сообщил, что двое представителей страны выступят на Олимпиаде-2024 в плавании, передает NUR.KZ.

Лицензии на летние Игры в Париже получили Адильбек Мусин и Ксения Игнатова. Для обоих Олимпиада-2024 будет дебютной в карьере.

24-летний Мусин выступит на стометровке баттерфляем, а также на аналогичной дистанции вольным стилем. Казахстанец — четырехкратный бронзовый призер Азиатских игр. Одну из этих медалей он выиграл именно на дистанции 100 метров баттерфляем.

18-летняя Игнатова квалифицировалась на Олимпиаду на стометровке на спине. Она имеет опыт выступлений на чемпионате мира и Азиатских играх.

Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа. В плавании будет разыграно 37 комплектов медалей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2127711-kazahstanskie-plovcy-kvalificirovalis-na-olimpiadu-2024/

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