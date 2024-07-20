Первые казахстанские спортсмены заселились в Олимпийскую деревню в Париже

Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан сообщил, что первые представители страны благополучно прибыли в Париж и заселились в Олимпийскую деревню, передает NUR.KZ.

Объект построен в северном пригороде столицы Франции. Площадь Олимпийской деревни составляет 52 гектара, на ее территории расположены 40 жилых домов и другие здания, необходимые для спортсменов.

Казахстанский лучник Ильфат Абдуллин признался, что жилые помещения оставили приятное впечатление. В номере атлету не хватило кондиционера, но из плюсов он отметил работу волонтеров.

"Наша команда стала первой из сборной Казахстана, кто уже заселился. Будем всех встречать. Что могу сказать? Условия отличные, атмосфера олимпийская. Все красиво и уютно.

Вот насчет столовой полноценно не могу сказать. Мы еще не успели как следует ознакомиться с меню, но, думаю, оно включает в себя все необходимо и каждый найдет свое. Плюс дополнительно внутри деревни имеются зоны питания, кофейни и так далее", — сказал Абдуллин.

Столовая в Олимпийской деревне Парижа-2024. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Сборная Казахстана по стрельбе из лука первой среди представителей республики стартует на Олимпиаде. Квалификация в индивидуальных мужских соревнованиях назначена на 25 июля.

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