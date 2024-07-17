12 арбитров из Казахстана будут судить выступления на Олимпиаде-2024

12 специалистов из Казахстана будут работать на соревнованиях в рамках летних Олимпийских игр – 2024, которые состоятся в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт НОК РК.

В число специалистов, получивших приглашение судить на ОИ, вошли Алуа Бектурова (художественная гимнастика), Ольга Соловьева (тяжелая атлетика), Алия Каримова (артистическое плавание), Юлия Игнатченко, Меруерт Каукеева (теннис), Тимур Амирбеков (спортивная гимнастика), Евгений Дьякокин (фехтование, сабля), Евгений Михеев (баскетбол), Ерик Жумабеков, Игорь Лигай (борьба), Алишер Алтаев, Ермек Суйениш (бокс).

О своей подготовке к Олимпиаде рассказала казахстанская рефери Алуа Бектурова:

"Я каждый день по 2-3 часа готовлюсь к судейству. Отсуживаю дома по видео выступления гимнасток, которые будут принимать участие в Олимпийских играх, читаю дополнительные материалы по судейству.

Международная федерация гимнастики передала нам, судьям, видео выступлений гимнасток, чтобы мы отсудили и выслали свои оценки".

Напомним летняя Олимпиада в Париже стартует 26 июля и пройдет до 11 августа.

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