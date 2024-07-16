Казахстанская дзюдоистка получила возможность выступить в индивидуальной дисциплине на ОИ-2024

Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Эсмигуль Куюлова сможет выступить в личном зачете на летних Олимпийских играх в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

У спортсменки была квота только в смешанных командных соревнованиях. Теперь же, она сможет выступить и в индивидуальной дисциплине.

"На данный момент официально подтверждено, что Эсмигуль Куюлова выступит в индивидуальном зачете. До этого она получила квоту на участие в смешанных командных соревнованиях.

Теперь Международная федерация дзюдо подтвердила, что Куюлова будет принимать участие и в личных соревнованиях",- заявил генеральный секретарь федерации дзюдо Айбек Имашев.

Напомним, Эсмигуль Куюлова является обладательницей бронзовой медали Азиатских игр (2023) и чемпионата Азии (2024).

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