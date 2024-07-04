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Названы казахстанские шпажисты, которые выступят на Олимпиаде-2024 в индивидуальных соревнованиях

Опубликовано:

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге
Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Национальный олимпийский комитет объявил имена казахстанских шпажистов, которые на Играх-2024 представят страну в индивидуальных соревнованиях, передает NUR.KZ.

На Олимпиаду в Париже квалифицировались четыре шпажиста из Казахстана. Таким образом, национальная команда впервые будет представлена в полном составе.

В индивидуальных олимпийских соревнованиях смогут принять только три спортсмена — это максимальная квота для одной страны. От Казахстана за личные награды поборются Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов и Вадим Шарлаимов. Ерлик Сертай присоединится к ним в турнире среди команд.

Последний учебно-тренировочный сбор перед Олимпиадой шпажисты проведут в Испании.

Ранее NUR.KZ подробно представлял сборную Казахстана по фехтованию в преддверии летних Игр в Париже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2128881-nazvany-kazahstanskie-shpazhisty-kotorye-vystupyat-na-olimpiade-2024-v-individualnyh-sorevnovaniyah/

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