Названы казахстанские шпажисты, которые выступят на Олимпиаде-2024 в индивидуальных соревнованиях

Национальный олимпийский комитет объявил имена казахстанских шпажистов, которые на Играх-2024 представят страну в индивидуальных соревнованиях, передает NUR.KZ.
На Олимпиаду в Париже квалифицировались четыре шпажиста из Казахстана. Таким образом, национальная команда впервые будет представлена в полном составе.
В индивидуальных олимпийских соревнованиях смогут принять только три спортсмена — это максимальная квота для одной страны. От Казахстана за личные награды поборются Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов и Вадим Шарлаимов. Ерлик Сертай присоединится к ним в турнире среди команд.
Последний учебно-тренировочный сбор перед Олимпиадой шпажисты проведут в Испании.
Ранее NUR.KZ подробно представлял сборную Казахстана по фехтованию в преддверии летних Игр в Париже.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2128881-nazvany-kazahstanskie-shpazhisty-kotorye-vystupyat-na-olimpiade-2024-v-individualnyh-sorevnovaniyah/