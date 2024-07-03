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Главный тренер сборной Казахстана озвучил планы на подготовку к ОИ-2024

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Мырзагали Айтжанов
Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов. Фото: НОК РК

Национальная мужская сборная Казахстана по боксу завершила первый этап учебно-тренировочных сборов перед летними Олимпийскими играми в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Как рассказал главный тренер Мырзагали Айтжанова, боксеры провели УТС на высоком уровне. 

"Надо отметить, что тренировки наших боксеров прошли на высоком уровне. Все ребята добросовестно выполнили тренировочный план. Главное, что все идет без травм и хорошо.
На данный момент мы дали спортсменам небольшой отдых. Отпустили домой. Однако уже скоро вновь соберемся в полном составе. С 9 по 20 июля пройдут последние тренировочные сборы перед Олимпиадой на базе в Туркестанской области", - заявил Айтжанов. 

Напомним, мужская команда Казахстана по боксу поедет на Олимпиаду в полном составе.

Подробнее о лицензионном пути и шансах на медаль мы рассказывали в большом материале о казахстанских олимпийцах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2128452-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-ozvuchil-plany-na-podgotovku-k-oi-2024/

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