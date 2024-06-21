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Сборная Казахстана по боксу начала подготовку к Олимпийским играм — 2024

Опубликовано:

Валентина Хальзова
Валентина Хальзова. Фото: Сали Сабиров

Женская сборная Казахстана начала учебно-тренировочный сбор перед стартом летних Олимпийских игр в Париже — 2024, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

Подготовка к главному спортивному старту четырехлетия проходит под руководством наставника сборной Елдоса Сайдалина.

Спортсменки проводят сборы на базе в селе Жанашар Алматинской области. Они продлятся до 2 июля. Отметим, что и заключительный этап подготовки к Играм в Париже пройдет на этой же базе.

Напомним, в женском боксе на Олимпиаде-2024 Казахстан будет представлен тремя спортсменками. Олимпийские квоты завоевали Назым Кызайбай (до 50 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг) и Валентина Хальзова (до 75 кг). 

Подробнее о лицензионном пути и шансах на медаль мы рассказывали в большом материале о казахстанских олимпийцах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2121765-sbornaya-kazahstana-po-boksu-nachala-podgotovku-k-olimpiyskim-igram-2024/

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