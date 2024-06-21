Сборная Казахстана по боксу начала подготовку к Олимпийским играм — 2024

Женская сборная Казахстана начала учебно-тренировочный сбор перед стартом летних Олимпийских игр в Париже — 2024, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

Подготовка к главному спортивному старту четырехлетия проходит под руководством наставника сборной Елдоса Сайдалина.

Спортсменки проводят сборы на базе в селе Жанашар Алматинской области. Они продлятся до 2 июля. Отметим, что и заключительный этап подготовки к Играм в Париже пройдет на этой же базе.

Напомним, в женском боксе на Олимпиаде-2024 Казахстан будет представлен тремя спортсменками. Олимпийские квоты завоевали Назым Кызайбай (до 50 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг) и Валентина Хальзова (до 75 кг).

Подробнее о лицензионном пути и шансах на медаль мы рассказывали в большом материале о казахстанских олимпийцах.

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