Сборная Казахстана по боксу начала подготовку к Олимпийским играм — 2024

Женская сборная Казахстана начала учебно-тренировочный сбор перед стартом летних Олимпийских игр в Париже — 2024, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.
Подготовка к главному спортивному старту четырехлетия проходит под руководством наставника сборной Елдоса Сайдалина.
Спортсменки проводят сборы на базе в селе Жанашар Алматинской области. Они продлятся до 2 июля. Отметим, что и заключительный этап подготовки к Играм в Париже пройдет на этой же базе.
Напомним, в женском боксе на Олимпиаде-2024 Казахстан будет представлен тремя спортсменками. Олимпийские квоты завоевали Назым Кызайбай (до 50 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг) и Валентина Хальзова (до 75 кг).
Подробнее о лицензионном пути и шансах на медаль мы рассказывали в большом материале о казахстанских олимпийцах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2121765-sbornaya-kazahstana-po-boksu-nachala-podgotovku-k-olimpiyskim-igram-2024/