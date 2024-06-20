Эльжана Таниева примет участие в предолимпийском этапе Кубка мира

Представительница национальной сборной Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева выступит на финальном этапе Кубка мира в Италии, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Лидер казахстанской команды по художественной гимнастике Эльжана Таниева выступит на заключительном этапе, который пройдет в итальянском Милане.
Турнир лучших гимнасток мира пройдет с 21 по 23 июня. От нашей страны выступит только одна спортсменка.
Отметим, что Эльжана Таниева примет участие в этом году в летних Олимпийских Играх в Париже — 2024. Спортсменка смогла завоевать квоту на чемпионате Азии в Ташкенте (Узбекистан).
Гимнастка тренируется под руководством главного тренера команды Алии Юсуповой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2121168-elzhana-tanieva-primet-uchastie-v-predolimpiyskom-etape-kubka-mira/