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Эльжана Таниева примет участие в предолимпийском этапе Кубка мира

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Эльжана Таниева
Эльжана Таниева. Фото: olympic.kz

Представительница национальной сборной Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева выступит на финальном этапе Кубка мира в Италии, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Лидер казахстанской команды по художественной гимнастике Эльжана Таниева выступит на заключительном этапе, который пройдет в итальянском Милане.

Турнир лучших гимнасток мира пройдет с 21 по 23 июня. От нашей страны выступит только одна спортсменка. 

Отметим, что Эльжана Таниева примет участие в этом году в летних Олимпийских Играх в Париже — 2024. Спортсменка смогла завоевать квоту на чемпионате Азии в Ташкенте (Узбекистан). 

Гимнастка тренируется под руководством главного тренера команды Алии Юсуповой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2121168-elzhana-tanieva-primet-uchastie-v-predolimpiyskom-etape-kubka-mira/

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