Эльжана Таниева примет участие в предолимпийском этапе Кубка мира

Представительница национальной сборной Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева выступит на финальном этапе Кубка мира в Италии, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Лидер казахстанской команды по художественной гимнастике Эльжана Таниева выступит на заключительном этапе, который пройдет в итальянском Милане.

Турнир лучших гимнасток мира пройдет с 21 по 23 июня. От нашей страны выступит только одна спортсменка.

Отметим, что Эльжана Таниева примет участие в этом году в летних Олимпийских Играх в Париже — 2024. Спортсменка смогла завоевать квоту на чемпионате Азии в Ташкенте (Узбекистан).

Гимнастка тренируется под руководством главного тренера команды Алии Юсуповой.

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