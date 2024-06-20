Стал известен состав казахстанских стрелков, которые выступят на ОИ-2024

В национальной сборной Казахстана по пулевой стрельбе назвали список спортсменов, которые представят нашу страну на летних Олимпийских играх в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Главный тренер команды Казахстана по пулевой стрельбе Ольга Довгун огласила состав спортсменов, которые примут участие в парижской Олимпиаде. По словам специалиста, все срелки, завоевавшие квоту, сохранили за собой право участия в летних Играх.
Напомним, что на ОИ отобрались шесть стрелков. Ниже представлен олимпийский состав:
- Никита Чирюкин
- Александра Ле
- Ислам Сатпаев
- Константин Малиновский
- Арина Алтухова
- Ирина Юнусметова
Напомним, последнюю лицензию команде принесла Ирина Юнусметова. Она квалифицировалась на Олимпиаду по результатам рейтинга Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF). Юнусметовой предстоит выступить в стрельбе с 10-метровой дистанции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2121183-stal-izvesten-sostav-kazahstanskih-strelkov-kotorye-vystupyat-na-oi-2024/