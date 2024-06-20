Стал известен состав казахстанских стрелков, которые выступят на ОИ-2024

В национальной сборной Казахстана по пулевой стрельбе назвали список спортсменов, которые представят нашу страну на летних Олимпийских играх в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Главный тренер команды Казахстана по пулевой стрельбе Ольга Довгун огласила состав спортсменов, которые примут участие в парижской Олимпиаде. По словам специалиста, все срелки, завоевавшие квоту, сохранили за собой право участия в летних Играх.

Напомним, что на ОИ отобрались шесть стрелков. Ниже представлен олимпийский состав:

Никита Чирюкин

Александра Ле

Ислам Сатпаев

Константин Малиновский

Арина Алтухова

Ирина Юнусметова

Напомним, последнюю лицензию команде принесла Ирина Юнусметова. Она квалифицировалась на Олимпиаду по результатам рейтинга Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF). Юнусметовой предстоит выступить в стрельбе с 10-метровой дистанции.

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