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Ризабек Айтмухан высказался об участии на Олимпийских играх в Париже

Опубликовано:

Казахстанский борец Ризабек Айтмухан
Ризабек Айтмухан. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Первый в истории чемпион мира по вольной борьбе из Казахстана Ризабек Айтмухан в интервью для Sport Plus Qazaqstan высказался об участии на Олимпийских играх в Париже.

Напомним, спортсмен принес страны первое золото мирового первенства на турнире в столице Сербии Белграде. Там казахстанец выступил в весовой категории до 92 килограммов, на парижскую Олимпиаду Айтмухан отбирался в весе до 97 кг, где лицензию завоевал Алишер Ергали.

"Многие болельщики пишут мне лично и спрашивают, поеду ли я на Олимпиаду или Алишер Ергали. Честно говоря, я и сам не знаю. Никто конкретно мне не сказал. Но я слышал, что борец, выигравший лицензию, получит шанс", - рассказал Ризабек.

Ранее 20-летний борец вольного стиля рассказал, что является активным зрителем UFC и прокомментировал информацию о своем переходе в смешанные единоборства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2120604-rizabek-aytmuhan-vyskazalsya-ob-uchastii-na-olimpiyskih-igrah-v-parizhe/

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