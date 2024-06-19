Ризабек Айтмухан высказался о том, когда перейдет в ММА

Первый чемпион мира по вольной борьбе из Казахстана Ризабек Айтмухан прокомментировал информацию о своем переходе в смешанные единоборства, передает SPORT+.

Спортсмен отметил, что не собирается на данный момент переходить в ММА и до сих пор живет мечтой завоевать олимпийское золото.

"Смотрю UFC, болею за казахстанских бойцов. Вообще люблю виды спорта, которые делают мужчину мужчиной. После того, как я тренировался с Шавкатом, многие подумали, что я перейду в ММА, но у меня нет такой мысли. Я занимался с ним чисто для себя. У меня есть цели на Олимпийские игры, хочу привезти в казахскую страну первую золотую медаль", - заявил Айтмухан.

Отметим, на предстоящих Играх в Париже чемпион мира не выступит, так как весовая категория до 92 килограммов, на которой он специализируется, не входит в олимпийскую программу.

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