Сборная Казахстана поборется за олимпийские лицензии в плавании

Стал известен состав национальной сборной Казахстана по плаванию, который представит страну на отборочном турнире перед летними Олимпийскими играми в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Команда Казахстана по плаванию примет участие в квалификационном турнире в столице Италии - Риме. На соревнованиях выступят пять казахстанских пловцов. Отборочный старт перед Олимпиадой пройдет с 21 по 23 июня.
Состав национальной сборной по плаванию:
- Диана Тасжанова
- Ксения Игнатова
- Софья Сподаренко
- Адильбек Мусин
- Максим Сказобцов
Добавим, что данный турнир остается последней возможностью для казахстанских пловцов стать участниками Олимпиады в Париже. На данный момент у национальной команды нет лицензий на Игры-2024 в этом виде спорта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2120136-sbornaya-kazahstana-poboretsya-za-olimpiyskie-licenzii-v-plavanii/