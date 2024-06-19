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Сборная Казахстана поборется за олимпийские лицензии в плавании

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Адильбек Мусин
Адильбек Мусин. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Стал известен состав национальной сборной Казахстана по плаванию, который представит страну на отборочном турнире перед летними Олимпийскими играми в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Команда Казахстана по плаванию примет участие в квалификационном турнире в столице Италии - Риме. На соревнованиях выступят пять казахстанских пловцов. Отборочный старт перед Олимпиадой пройдет с 21 по 23 июня.

Состав национальной сборной по плаванию:

  • Диана Тасжанова
  • Ксения Игнатова
  • Софья Сподаренко
  • Адильбек Мусин
  • Максим Сказобцов

Добавим, что данный турнир остается последней возможностью для казахстанских пловцов стать участниками Олимпиады в Париже. На данный момент у национальной команды нет лицензий на Игры-2024 в этом виде спорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2120136-sbornaya-kazahstana-poboretsya-za-olimpiyskie-licenzii-v-plavanii/

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