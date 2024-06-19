Сборная Казахстана поборется за олимпийские лицензии в плавании

Стал известен состав национальной сборной Казахстана по плаванию, который представит страну на отборочном турнире перед летними Олимпийскими играми в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Команда Казахстана по плаванию примет участие в квалификационном турнире в столице Италии - Риме. На соревнованиях выступят пять казахстанских пловцов. Отборочный старт перед Олимпиадой пройдет с 21 по 23 июня.

Состав национальной сборной по плаванию:

Диана Тасжанова

Ксения Игнатова

Софья Сподаренко

Адильбек Мусин

Максим Сказобцов

Добавим, что данный турнир остается последней возможностью для казахстанских пловцов стать участниками Олимпиады в Париже. На данный момент у национальной команды нет лицензий на Игры-2024 в этом виде спорта.

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