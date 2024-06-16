Американская спортсменка установила мировой рекорд перед Олимпиадой-2024

Пловчиха Гретхен Уолш установила мировой рекорд на американских отборочных соревнованиях перед Олимпиадой 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на World Aquatics.

Турнир проходит в Индианаполисе. Уолш показала рекордное время в полуфинальном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем.

Результат спортсменки равен 55,18 секунды. Она побила рекорд шведки Сары Шестрем (55,48), который был установлен на Олимпиаде-2016.

Уолш 21 год. На данный момент она также входит в число мировых рекордсменок среди юниоров в двух смешанных эстафетах. Олимпиада-2024 станет первой в карьере для американки.

Напомним, незадолго до летних Игр в Париже мировой рекорд в плавании также побила австралийка Ариарне Титмус. Она показала лучший результат в истории на дистанции 200 метров вольным стилем.

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