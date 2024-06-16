Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Американская спортсменка установила мировой рекорд перед Олимпиадой-2024

Опубликовано:

Американская пловчиха Гретхен Уолш
Гретхен Уолш. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Пловчиха Гретхен Уолш установила мировой рекорд на американских отборочных соревнованиях перед Олимпиадой 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на World Aquatics.

Турнир проходит в Индианаполисе. Уолш показала рекордное время в полуфинальном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем.

Результат спортсменки равен 55,18 секунды. Она побила рекорд шведки Сары Шестрем (55,48), который был установлен на Олимпиаде-2016.

Уолш 21 год. На данный момент она также входит в число мировых рекордсменок среди юниоров в двух смешанных эстафетах. Олимпиада-2024 станет первой в карьере для американки.

Напомним, незадолго до летних Игр в Париже мировой рекорд в плавании также побила австралийка Ариарне Титмус. Она показала лучший результат в истории на дистанции 200 метров вольным стилем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2118252-amerikanskaya-sportsmenka-ustanovila-mirovoy-rekord-pered-olimpiadoy-2024/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.