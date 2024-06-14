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Казахстанскому борцу подарили автомобиль после попадания на Олимпиаду

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Казахстанский борец Айдос Султангали (слева)
Айдос Султангали (слева). Фото: Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы РК

Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы Республики Казахстан в Instagram-аккаунте сообщила о подарке для олимпийца Айдоса Султангали, передает NUR.KZ.

Спортсмен получил автомобиль после успешного прохождения квалификации на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Подарок ему вручили от лица Федерации борьбы Кызылординской области, откуда родом Султангали.

"Поздравляем с железным конем, Айдос!" — сказано в сообщении.

Модель автомобиля не называется, но на кадрах видно, что это черный премиальный кроссовер.

Султангали 28 лет. В составе сборной Казахстана он стал чемпионом Азии в 2021 году, дважды выиграл бронзу чемпионата мира (2018, 2022). Олимпиада в Париже станет для спортсмена первой в карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2117517-kazahstanskomu-borcu-podarili-avtomobil-posle-popadaniya-na-olimpiadu/

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