Сборная Казахстана взяла 8 олимпийских лицензий в дзюдо

Стал известен список казахстанских дзюдоистов, которые по мировому рейтингу смогли квалифицироваться на Летние Олимпийские игры в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

На главном спортивном старте четырехлетия Казахстан представит восемь дзюдоистов.

Среди женщин смогли квалифицироваться Абиба Абужакынова (48 кг), Эсмигуль Куюлова (63 кг), Камила Берликаш (до 78кг).

От мужской сборной Казахстана выступят Шархан Нурлыхан (100 кг), Абылайхан Жубаназар (81 кг), Данияр Шамшаев (73 кг), Гусман Кыргызбаев (66 кг). В весовой категории до 60 килограммов квалифицировались сразу три спортсмена: Нурканат Серикбаев, Елдос Сметов и Магжан Шамшадин. По правилам ОИ от страны в каждом весе должен быть только один представитель.

Казахстанская федерация дзюдо объявила, что в этом дивизионе проведет внутренние спарринге на определение единственного кандидата, который поедет на Олимпиаду-2024.

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