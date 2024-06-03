В сборной Казахстана проведут внутренние спарринги для лицензии на ОИ-2024

Национальная сборная Казахстана по дзюдо сделала официальное заявление о проведение спаррингов внутри команды для определения претендента на олимпийскую квоту, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу сборной.

Отборочные схватки пройдут только в одной весовой категории среди мужчин до 60 килограммов. Внутренний мини-турнир пройдет 7 июня в Алматы.

"Федерация дзюдо Казахстана сообщает, что проведет отборочные поединки среди казахстанских дзюдоистов, являющихся кандидатами на участие в Олимпийских играх, с целью определения участника Олимпиады-2024 от сборной Казахстана в весовой категории до 60 кг.

Отборочные поединки пройдут 7 июня в рамках учебно-тренировочного сбора в городе Алматы. Стоит отметить, что по правилам Международной федерации дзюдо и Международного Олимпийского комитета в летних Олимпийских играх по дзюдо в каждой весовой категории могут участвовать только по одному спортсмену из каждой страны.

В настоящее время три казахстанских дзюдоиста входят в список обладателей путевок в олимпийском рейтинге IJF в весе до 60 кг: Нурканат Серикбаев, Елдос Сметов и Магжан Шамшадин", - гласит заявление Федерации.

Напомним, на минувшем чемпионате мира в ОАЭ участие принимали Елдос Сметов и Нурканат Серикбаев, которые не отметились медалями.

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