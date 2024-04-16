Огонь летней Олимпиады-2024 зажгли в Древней Олимпии

В греческой Древней Олимпии прошла торжественная церемония зажжения огня летних Олимпийских игр 2024 года, которые примет Париж, передает корреспондент NUR.KZ.

Мероприятие традиционно проходит в преддверии Олимпиад, которые в восьмом веке до нашей эры зародились именно на территории Олимпии.

Церемония состоялась в древнем храме Геры — одной из олимпийских божеств в греческой мифологии. По традиции огонь зажигают от солнечных лучей благодаря параболическому зеркалу. Однако в этот раз из-за облачной погоды пламя было получено заранее — во время генеральной репетиции.

Символическую молитву Аполлону и Зевсу зачитала греческая актриса Мэри Мина в образе верховной жрицы. После этого она зажгла олимпийский огонь на факеле и вручила его вместе с лавровой ветвью Стефаносу Дускосу — победителю Игр-2020 в академической гребле.

Греческий спортсмен пробежал первый этап эстафеты олимпийского огня и передал его Лор Манудо — французской пловчихе, чемпионке Игр-2004. На третьем этапе пробежал заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

В ближайшие 11 дней эстафета олимпийского огня будет проходит на территории Греции. 26 апреля он прибудет в Афины, откуда на паруснике отправится во Францию. Планируется, что 8 мая олимпийский огонь привезут в Марсель, где его встретят десятки тысяч человек.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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