Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Огонь летней Олимпиады-2024 зажгли в Древней Олимпии

Опубликовано:

Церемония зажжения огня Олимпиады-2024
Огонь Олимпиады-2024. Фото: Оргкомитет Олимпиады-2024 в Париже

В греческой Древней Олимпии прошла торжественная церемония зажжения огня летних Олимпийских игр 2024 года, которые примет Париж, передает корреспондент NUR.KZ.

Мероприятие традиционно проходит в преддверии Олимпиад, которые в восьмом веке до нашей эры зародились именно на территории Олимпии.

Церемония состоялась в древнем храме Геры — одной из олимпийских божеств в греческой мифологии. По традиции огонь зажигают от солнечных лучей благодаря параболическому зеркалу. Однако в этот раз из-за облачной погоды пламя было получено заранее — во время генеральной репетиции.

Символическую молитву Аполлону и Зевсу зачитала греческая актриса Мэри Мина в образе верховной жрицы. После этого она зажгла олимпийский огонь на факеле и вручила его вместе с лавровой ветвью Стефаносу Дускосу — победителю Игр-2020 в академической гребле.

Греческий спортсмен пробежал первый этап эстафеты олимпийского огня и передал его Лор Манудо — французской пловчихе, чемпионке Игр-2004. На третьем этапе пробежал заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

В ближайшие 11 дней эстафета олимпийского огня будет проходит на территории Греции. 26 апреля он прибудет в Афины, откуда на паруснике отправится во Францию. Планируется, что 8 мая олимпийский огонь привезут в Марсель, где его встретят десятки тысяч человек.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2085770-ogon-letney-olimpiady-2024-zazhgli-v-drevney-olimpii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.