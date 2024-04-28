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Сборная Казахстана заработала новую лицензию на Олимпийские игры — 2024

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Айгерим Сарыбай - сборная Казахстана по фехтованию
Айгерим Сарыбай - сборная Казахстана по фехтованию. Фото: olympic.kz

Казахстан усилиями Айгерим Сарыбай получил вторую лицензию в фехтовании на летнюю Олимпиаду-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Азиатский квалификационный турнир в этом виде спорта проходит в Фуджейре (ОАЭ). Сарыбай успешно выступила в индивидуальных соревнованиях саблисток.

В финале ей противостояла Винг Киу Чу из Гонконга. Казахстанка одержала победу со счетом 15:13 и стала чемпионкой турнира.

Триумф принес 27-летней Сарыбай олимпийскую лицензию, которые получают только победители азиатского отбора. Ранее спортсменка не участвовала в крупнейшем старте четырехлетия. В олимпийском цикле Токио-2020 она уступила в решающей схватке за путевку.

Для Казахстана лицензия Сарыбай на Игры-2024 стала второй в фехтовании. Ранее квоту заработала мужская команда шпажистов, которая сможет выставить на Олимпиаде трех представителей в индивидуальном зачете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2092556-sbornaya-kazahstana-zarabotala-novuyu-licenziyu-na-olimpiyskie-igry-2024/

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