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Все казахстанки проиграли на олимпийском лицензионном турнире по борьбе

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Казахстанская девушка-борец Лаура Алмаганбетова
Лаура Алмаганбетова. Фото: United World Wrestling

Представительницы Казахстана в вольной борьбе неудачно выступили во второй день лицензионного турнира, который принимает Стамбул, передает корреспондент NUR.KZ.

К соревнованиям в столице Турции женская национальная команда подошла без путевок на Олимпиаду-2024. Из-за этого казахстанки выступили в Стамбуле во всех шести весовых категориях. Однако ни одной из спортсменок не удалось пробиться даже в 1/4 финала.

На стадии квалификации поражения потерпели Лаура Ганикызы (весовая категория до 50 килограммов) и Эльмира Сыздыкова (до 76 кг). Ирина Кузнецова (до 62 кг) и Елена Шалыгина (до 68 кг) стартовали с 1/8 финала, но тоже проиграли свои первые схватки.

Марина Седнева (до 53 кг) и Лаура Алмаганбетова (до 57 кг) победили в квалификационных противостояниях. Однако затем обе спортсменки уступили в 1/8 финала.

Лицензии на Олимпиаду-2024 получат финалистки в каждой весовой категории. Также путевку оспорят двое обладательниц третьих мест, а бронзу казахстанки теоретически могут выиграть через утешительный раунд. Второй шанс они получат, если до финала дойдут спортсменки, которые их победили.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2098496-vse-kazahstanki-proigrali-na-olimpiyskom-licenzionnom-turnire-po-borbe/

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