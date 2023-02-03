До 40 стран могут бойкотировать Олимпиаду в 2024 году в случае допуска России и Беларуси

Российские спортсмены на Олимпиаде в Пекине. Архивное фото: Simon Bruty/Sports Illustrated via Getty Images

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что в случае допуска российских и белорусских участников к бойкоту Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже, могут присоединиться до 40 стран, передает BBC.

Бортничук считает, что можно создать коалицию из 40 стран, включая Великобританию, США и Канаду, для поддержки бойкота планов МОК по допуску российских и белорусских участников к Играм.

"Учитывая это, я не думаю, что перед Олимпийскими играми мы столкнемся с трудными решениями, и, если мы будем бойкотировать Игры, коалиция, частью которой мы будем, будет достаточно широкой, чтобы сделать проведение Игр бессмысленным", – сказал министр.

Отмечается, что на прошлой неделе в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили о готовности рассмотреть вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, но только под нейтральным флагом.

"Ни одному спортсмену нельзя препятствовать в соревнованиях только из-за его паспорта", – заявили в МОК.

Между тем министры спорта Латвии, Литвы, Эстонии и Польши заявили, что следует отвергать любые попытки МОК вернуть российских и белорусских спортсменов для участия в соревнованиях даже под нейтральным флагом.

"Усилия по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные спортивные соревнования под покровом нейтралитета легитимизируют политические решения и широкую пропаганду этих стран", – добавили они.

Правительство США заявило, что поддерживает отстранение российских и белорусских спортивных руководящих органов от международных спортивных организаций, а также призывает организации прекратить трансляцию событий в обе страны.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер добавила, что если спортсменам разрешено участвовать в таких мероприятиях, как Олимпийские игры, то это должны быть нейтральные спортсмены.

В свою очередь в МОК заявили, что никаких дискуссий о возвращении российских и белорусских спортсменов к соревнованиям еще не было, и предупредил Украину и другие страны о последствиях угрозы бойкота.

"Бойкот является нарушением Олимпийской хартии, которая обязывает все НОК "участвовать в Играх Олимпиады путем направления спортсменов". Как показала история, предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и служили лишь для наказания спортсменов бойкотирующих НОК", – добавили в организации.

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет обратился к международным спортивным федерациям и организаторам соревнований с рекомендацией не разрешать участие российских и белорусских спортсменов.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил недовольство решением МОК о призыве к бойкоту российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях.

Позже стало известно, что Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в пекинских Играх.

После чего президент России Владимир Путин прокомментировал санкции в отношении российских спортсменов.

Помимо МОК, ряд спортивных организаций также решил отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. Например, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Кроме того, теннисисты из России и Беларуси были отстранены от командных турниров ITF.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2007900-do-40-stran-mogut-boykotirovat-olimpiadu-v-2024-godu-v-sluchae-dopuska-rossii-i-belarusi/