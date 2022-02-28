МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до соревнований

Офис МОК. Фото: Getty Images/ FABRICE COFFRINI / Contributor

Международный олимпийский комитет обратился к международным спортивным федерациям и организаторам соревнований с рекомендацией не разрешать участие российских и белорусских спортсменов.

В рекомендации МОК говорится, что граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены, передает РИА Новости.

Также стало известно, что исполнительный комитет МОК отозвал Олимпийские ордена у Путина, Чернышенко и Козака.

Глава Олимпийского комитета России заявил, что последние рекомендации МОК противоречат Олимпийской хартии.

Напомним, что ранее FIFA запретила использовать флаг и гимн России в международных матчах с участием российских команд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958485-mok-rekomendoval-sportivnym-federatsiyam-ne-dopuskat-rossiyan-i-belorusov-do-sorevnovaniy/