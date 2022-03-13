Казахстан занял 17 место в медальном зачете Паралимпиады-2022

Паралимпийская сборная Казахстана. Фото: instagram.com/kazparalympics/

В Пекине завершились зимние Паралимпийские игры-2022, передает NUR.KZ.

Победу в общем зачете одержала команда Китая - 18 золотых, 18 серебряных и 23 бронзовых наград. На втором месте расположилась сборная Украины (10 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых наград). Тройку лучших замкнула Канада - 8 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых наград.

Сборная Казахстана с одной бронзовой медалью заняла 17 место в общем зачете. По одной бронзе также завоевали команды Австралии и Швейцарии.

Единственную медаль в копилку Казахстана на Паралимпиаде-2022 принес Александр Герлиц. Он стал третьим в биатлонной гонке (средняя дистанция).

Напомним, что на прошлой зимней Паралимпиаде-2018 наша национальная сборная с одной золотой наградой (завоевал Денис Колядин) заняла 20 место.

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам +100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1960463-kazahstan-zanyal-17-mesto-v-medalnom-zachete-paralimpiady-2022/