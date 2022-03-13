В Пекине состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2022

Церемония закрытия Паралимпиады-2022. Фото: Zhe Ji/Getty Images for International Paralympic Committee

В Пекине завершилась церемония закрытия XIII зимних Паралимпийских игр, передает NUR.KZ.

В ходе церемонии прошел парад спортсменов, после чего паралимпийский флаг был передан итальянским городам - Милану и Кортине-д'Ампеццо, которые примут следующие зимние Паралимпийские игры в 2026 году.

В конце мероприятия глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс объявил Игры в Пекине закрытыми.

Напомним, что победу в общем зачете Паралимпиады-2022 одержала команда Китая - 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовых наград.

На втором месте расположилась Украина (11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых наград). Тройку лидеров замкнула Канада (8 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых наград).

Команда Казахстана с одной бронзой заняла 17 место в медальном зачете. Единственную паралимпийскую награду национальной сборной принес Александр Герлиц.

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам +100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1960459-v-pekine-sostoyalas-tseremoniya-zakrytiya-paralimpiady-2022/