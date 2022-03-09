Александр Герлиц стал пятым в лыжном спринте на Паралимпиаде-2022

Александр Герлиц. Фото: olympic.kz

Казахстанский спортсмен Александр Герлиц выступил в лыжном спринте свободным стилем (стоя) на Паралимпийских играх-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

В финальном забеге Герлиц (3:13.0) занял пятое место, уступив победителю гонки французу Бенжамену Давье пять секунд (3:07.5).

Вторым финишировал представитель Германии Марко Майер (3:08.8). Тройку призеров замкнул украинец Григорий Вовчинский (3:09.3).

Напомним, что вчера Александр принес Казахстану первую медаль на Паралимпиаде-2022. Он занял третье место в биатлонной гонке стоя на 10 км.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1959844-aleksandr-gerlits-stal-pyatym-v-lyzhnom-sprinte-na-paralimpiade-2022/