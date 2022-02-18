"Мистер президент": Ольга Тихонова поделилась снимком с главой МОК Томасом Бахом

Ольга Тихонова и Томас Бах. Фото: instagram.com/tikhonova.kz

Казахстанская шорт-трекистка Ольга Тихонова не сумела выйти в полуфинал на дистанции 1500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Казахстанская шорт-трекистка Ольга Тихонова выступила в четвертьфинале на дистанции 1500 метров на Олимпиаде-2022.

Тихонова была представлена в третьей группе вместе с еще пятью спортсменками. Казахстанка финишировала четвертой с результатом 2:23.48. При определенных раскладах с этим временем она претендовала на выход в полуфинал.

Однако после видеопросмотра казахстанка получила дисквалификацию за контакт с соперницей и завершила борьбу за медали.

Таким образом в четвертьфинальном забеге Ольга Тихонова получила пенальти, и тем самым завершила выступление на дистанции 1500 метров.

В Пекине-2022 Тихонова заняла 24-е место на дистанции 1000 метров, а также стала пятой в смешанной эстафете.

В результате в полуфинал вышли американка Кристен Сантос (2:21.027), нидерландка Ксандра Вэлзэбур (2:21.148) и японка Сумирэ Кикуши (2:23.359).

Накануне Ольга Тихонова на своей странице в Instagram опубликовала новое фото с Олимпиады-2022 в Пекине. На снимке спортсменка запечатлена с главой МОК Томасом Бахом.

"Мистер президент", - лаконично подписала снимок Ольга.

Напомним, на днях глава МОК Томас Бах встретился с казахстанскими атлетами и пожелал удачи на старте лидеру команды по фристайл-акробатике Жанботе Алдабергеновой. Об этом спортсменка поведала подписчикам на своей странице в Instagram.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956727-mister-prezident-olga-tihonova-podelilas-snimkom-s-glavoy-mok-tomasom-bahom/