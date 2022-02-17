Дмитрий Бабенко: Рост результатов Морозовой нас радует

Надежда Морозова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Главный тренер команды Казахстана по конькобежному спорту Дмитрий Бабенко прокомментировал выступление своих подопечных на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

По словам наставника национальной команды, результат Надежды Морозовой на дистанции 1000 метров, стал для него неожиданным.

"Последние дни после "полуторки" Надежда стала выглядеть лучше технически и физически. У нее во время подготовки к Олимпиаде были проблемы со спиной, буквально за несколько дней до старта. Мы не могли решить эту проблему дома, здесь же связались с коллегами, они нам помогли.

Результат Морозовой на 1000 м, можно сказать, неожиданный. На эту дистанцию она заходила 26-й или 27-й, а в итоге заняла 11-е место. Там и до третьего места было не так уж и далеко. Поэтому рост ее результатов меня радует. Это дает нам надежду на то, что она может биться за медали уже на следующем чемпионате мира. И, конечно, будем ставить на следующую Олимпиаду уже серьезные задачи по завоеванию наград. Это вполне реально.

Что касается Екатерины Айдовой, тут все сложнее. Травма не позволяет ей выполнять на все сто процентов тренировки. На сегодняшний день она была лучшей в стране на спринтерских дистанциях. Конечно, мы возлагали на нее надежды. В целом, расстроены ее результатом. Все равно считаю, что она молодец. С этой травмой любой другой спортсмен, скорее всего, завершил бы карьеру.

Если вы следили, то в этом году на юниорском чемпионате мира хорошо себя проявила Алина Дауранова. Молодая и талантливая девушка. Поэтому считаю, что подрастающее поколение у нас есть. Надеемся, что на следующей Олимпиаде в Италии она сможет себя проявить" - заявил главный тренер сборной РК по конькобежному спорту Бабенко.

Напомним, что сегодня на дистанции 1000 м Надежда Морозова заняла 11-е место. Екатерина Айдова расположилась на 19-й строчке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956644-dmitriy-babenko-rost-rezultatov-morozovoy-nas-raduet-uzhe-skoro-ona-nachnet-bitsya-za-medali/