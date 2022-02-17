"На войне, как на войне": Чингиз Ракпаров о сложностях во время выступления на ОИ-2022

Чингиз Ракпаров. Фото: instagram.com/chingizrakparov

15 февраля казахстанский лыжник-двоеборец Чингиз Ракпаров завершил выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

В лыжном двоеборье от Казахстана на Олимпиаде в Пекине выступил Чингиз Ракпаров.

В прыжках на лыжах с большого трамплина он занял 38-е место, а в гонке преследования (10 км) по системе Гундерсена Чингиз финишировал 43-м, уступив лидеру 7 минут и 35 секунд.

Олимпийским чемпионом стал норвежец Йорген Гробак (27:13.3). Его соотечественник Енс Луру Офтебру (27:13.7) завоевал серебряную медаль, а тройку призеров замкнул японец Акито Ватабэ (27:13.9).

Тем самым Ракпаров завершил выступление в лыжном двоеборье на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Накануне Чингиз сделал новую публикацию в Instagram и рассказал о сложностях во время своего дебютного выступления на Олимпиаде.

"Первая Олимпиада в моей спортивной жизни пройдена. Понял одно, что это жесткое и беспринципное место.

Место, где все твои слабости дадут о себе знать. Второй этап соревнований был одним из самых сложных для меня.

За пару дней до старта умудрился простудиться. Соревноваться с температурой и бронхитом в -20 так себе идея. Но кому это интересно. "На войне, как на войне", - написал спортсмен (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

В ответ болельщики активно поддержали атлета в комментариях.

"Брависсимо", "Наш герой", "С почином, Чингиз! Все самые важные победы еще впереди", "Красавчик", "Вы большой молодец", "Гордость страны", - отреагировали подписчики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956527-na-voyne-kak-na-voyne-chingiz-rakparov-o-slozhnostyah-vo-vremya-vystupleniya-na-oi-2022/