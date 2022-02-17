"От меня таких комментариев не было": Айдова опровергла слухи о завершении карьеры

Екатерина Айдова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская конькобежка Екатерина Айдова подвела итоги своим выступлениям на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

По словам 30-летней спортсменки, ей надо кардинально менять подготовку. Также Екатерина заявила, что не собирается завершать карьеру.

"Для меня драгоценный опыт участвовать в четвертый раз на Олимпийских играх. Почти всегда я занимала одинаковые места. Мне кажется, это знак, что надо что-то менять в подготовке. Надеюсь, займусь этим весной.

Многие пишут и говорят, что я завершила карьеру - не знаю, кто это вообще придумал. От меня таких комментариев не было. Видимо, кому-то хочется поскорее отправить меня на пенсию. Если посмотреть на конькобежный спорт, то там много возрастных спортсменов.

Моей мотивацией было вернуться на прежний уровень после травмы колена. Хотя врачи советовали подумать о завершении карьеры. Тем не менее я два года упорно трудилась, и вот, смогла поехать на Олимпиаду.

Я считаю, что у меня еще есть задатки, над которыми нужно хорошенько поработать. Как и кто этим займется - решу весной" - заявила Екатерина Айдова.

Напомним, что сегодня на дистанции 1000 метров казахстанская конькобежка заняла 19-е место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956626-ot-menya-takih-kommentariev-ne-bylo-aydova-oprovergla-sluhi-o-zavershenii-karery/