Конькобежка Морозова стала 11-й на дистанции 1000 м на ОИ-2022

Надежда Морозова. Фото: Сали Сабиров, НОК Казахстана

Казахстанские конькобежки Надежда Морозова и Екатерина Айдова выступили на дистанции 1000 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

К сожалению, обе спортсменки не сумели побороться за медали.

Надежда Морозова с результатом 1:15.69 стала 11-й. Екатерина Айдова же расположилась на 19-й строчке (1:16.70).

Чемпионом на дистанции 1000 метров стала японка Михо Такаги, установившая олимпийский рекорд (1:13.19). Второе место заняла нидерландка Ютта Лердам (1:13.83). Тройку призеров замкнула американка Британни Боу (1:14.61).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956619-konkobezhka-morozova-stala-11-y-na-distantsii-1000-m-na-oi-2022/