Димаш Кудайберген поддержал попавшую в допинг-скандал российскую фигуристку

Камила Валиева. Фото: Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Казахстанский певец Димаш Кудайберген в своем Instagram-аккаунте опубликовал слова поддержки, обращенные к 15-летней российской фигуристке, оказавшейся в центре скандала на Олимпиаде в Пекине.

Ранее в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой нашли запрещенные вещества. Тем не менее 15-летней россиянке разрешили продолжить выступление на Олимпиаде, поскольку из-за юного возраста она входит в список "защищенных персон".

Спортсменка уже прокомментировала разгоревшийся вокруг нее скандал.

Димаш решил поддержать Валиеву.

"Друзья, несмотря на то, что я болею за казахстанских спортсменов, сегодня я хочу поддержать невероятно талантливую сестренку из соседней страны Камилу Валиеву и поздравить с ошеломляющим триумфом после жестокого прессинга. Девочке всего 15 лет но она проявила такую стойкость и настоящий волевой характер.

Дорогие Россияне, поздравляю вас с убедительной победой этой маленькой принцессы фигурного катания", - написал певец.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956486-dimash-kudaybergen-podderzhal-popavshuyu-v-doping-skandal-rossiyskuyu-figuristku/