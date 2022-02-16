Глава Минкультуры не исключил кадровых решений по итогам Олимпиады-2022

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Министр культуры и спорта Даурен Абаев прокомментировал вопрос о том, как он оценивает выступление казахстанских спортсменов на Олимпийских играх, передает корреспондент NUR.KZ.

Даурен Абаев, отвечая на соответствующий вопрос, призвал журналистов дождаться окончания Игр.

"Давайте, как Олимпиада закончится, мы буквально сразу после завершения Игр будем проводить большое выездное совещание в Боровом по ее итогам.

Я вас всех приглашаю туда. Там будут сделаны конкретные выводы. Думаю, в том числе, определенные кадровые какие-то решения по итогам зимней Олимпиады (будут приняты - прим. ред.)", - анонсировал министр.

Ранее в НОК рассказали, почему зимняя Олимпиада дается Казахстану так тяжело.

Кроме того, сегодня Токаев направил телеграмму в поддержку казахстанского спортсмена Абзала Ажгалиева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956384-glava-minkultury-ne-isklyuchaet-kadrovye-resheniya-po-itogam-olimpiady-2022/