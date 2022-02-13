Шорт-трекист Денис Никиша выступил в финале В на Олимпиаде-2022 в Пекине

Денис Никиша. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский шорт-трекист Денис Никиша завершил выступление в финале В на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Денис в финале В стал третьим (41.329), уступив китайцу У Дацзину (41.157) и россиянину Павлу Ситникову (41.217). Тем самым Никиша взял итоговое седьмое место на дистанции 500 метров.

Отметим, что сегодня в 18:15 по времени Нур-Султана в финале А выступит казахстанец Абзал Ажгалиев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955897-short-trekist-denis-nikisha-stal-vosmym-na-olimpiade-2022-v-pekine/