ОИ-2022: 15 февраля на старт выйдут Ракпаров и Хаширбаев

Вышло расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине на 15 февраля, передает NUR.KZ.
Завтра наши атлеты будут соревноваться в двух видах спорта.
В лыжном двоеборье на старт выйдет Чингиз Ракпаров. Его ждет большой трамплин и гонка преследования по системе Гундерсена.
В квалификации лыжной акробатики от Казахстана выступит Шерзод Хаширбаев. У него будут две попытки, чтобы пройти в финал.
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 15 февраля:
Лыжное двоеборье
14:00 (по времени Нур-Султана). Большой трамплин, мужчины
Чингиз Ракпаров
17:00. Гонка преследования (10 км) по системе Гундерсена, мужчины
Чингиз Ракпаров
Фристайл
17:00. Лыжная акробатика, квалификация, мужчины
Шерзод Хаширбаев
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956067-oi-2022-15-fevralya-na-start-vyydut-rakparov-i-hashirbaev/