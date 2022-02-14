ОИ-2022: 15 февраля на старт выйдут Ракпаров и Хаширбаев

Чингиз Ракпаров. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Вышло расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине на 15 февраля, передает NUR.KZ.

Завтра наши атлеты будут соревноваться в двух видах спорта.

В лыжном двоеборье на старт выйдет Чингиз Ракпаров. Его ждет большой трамплин и гонка преследования по системе Гундерсена.

В квалификации лыжной акробатики от Казахстана выступит Шерзод Хаширбаев. У него будут две попытки, чтобы пройти в финал.

Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 15 февраля:

Лыжное двоеборье

14:00 (по времени Нур-Султана). Большой трамплин, мужчины

Чингиз Ракпаров

17:00. Гонка преследования (10 км) по системе Гундерсена, мужчины

Чингиз Ракпаров

Фристайл

17:00. Лыжная акробатика, квалификация, мужчины

Шерзод Хаширбаев

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956067-oi-2022-15-fevralya-na-start-vyydut-rakparov-i-hashirbaev/