Казахстанские лыжницы выступили в скиатлоне на ОИ-2022

Ангелина Шурыга. Фото: instagram.com/alllinsan/

Казахстанские лыжницы стартовали на Олимпийских играх-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

К сожалению, никому из наших не удалось показать высокий результат.

Среди казахстанок выше всех расположилась Ксения Шалыгина (48 место), вслед за ней финишировала Ангелина Шурыга. Валерия Тюленева заняла 51 место, а Надежда Степашкина - 58.

"Погода холодная, трасса отличная. Единственное, немного верхушки подъемов плохо отработала" - заявила после гонки Ксения Шалыгина.

"Лично для меня гонка получилась отвратительной. В первую очередь, не совсем угадала с лыжами. Но это моя вина. К тому же здесь погода специфичная" - прокомментировала свое выступление Валерия Тюленева.

Олимпийской чемпионкой в скиатлоне стала норвежка Тереза Йохауг. Серебро завоевала россиянка Наталья Непряева, бронза досталась Терезе Штадлобер из Австрии.

Предсказывайте результаты Зимней Олимпиады и выигрывайте на Parimatch. Новым игрокам + 300% к первому депозиту от онлайн-букмекера №1 в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954740-kazahstanskie-lyzhnitsy-vystupili-v-skiatlone-na-oi-2022/