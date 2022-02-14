Екатерина Айдова - о спринте на ОИ-2022: Своим выступлением недовольна

Екатерина Айдова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская конькобежка Екатерина Айдова прокомментировала свое выступление на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Екатерина осталась недовольна своим результатом и рассказала, что ей мешает бегать в полную силу.

"Конечно, я недовольна своим выступлением. Посмотрите на других спортсменок, какие у них результаты, какие у нас. Есть над чем работать.

На одной ноге тяжело бегать, меня колено уже второй год беспокоит. Можно сказать, бегаю на голом энтузиазме. Нет времени и средств лечить. Поэтому как спортсмен решила для себя одно: если мне надо бегать - я буду бегать.

Впереди дистанция 1000 метров. Там шансов больше. Можно будет поскользить" - заявила Айдова.

Напомним, что в женском спринте Екатерина Айдова заняла 20-е место, пройдя дистанцию за 38.54 секунды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956034-ekaterina-aydova-o-sprinte-na-oi-2022-svoim-vystupleniem-nedovolna/