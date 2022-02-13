Конькобежка Екатерина Айдова стала 20-й на дистанции 500 м на ОИ-2022

Екатерина Айдова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская конькобежка Екатерина Айдова завершила выступление на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

В спринтерском забеге Екатерина заняла 20 место, показав время 38.54.

Чемпионкой же на дистанции 500 метров стала американка Эрин Джексон (37.04). Серебряную медаль завоевала японка Михо Такаги (37.12). Тройку призеров замкнула россиянка Ангелина Голикова (37.21).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955908-konkobezhka-ekaterina-aydova-stala-20-y-na-distantsii-500-m-na-oi-2022/