ОИ-2022: казахстанские акробатки выступили в первой квалификации

Акмаржан Калмурзаева и Жанбота Алдабергенова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские спортсменки завершили выступление в первой квалификации по лыжной акробатике на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

К сожалению, с первой попытки Жанботе Алдабергеновой и Акмаржан Калмурзаевой не удалось пройти квалификацию.

Жанбота заняла 12-е место, набрав 80.56 баллов. Акмаржан расположилась на 19-й строчке (70.86).

По итогам первой квалификации в финал прошли Лаура Пил (Австралия), Эшли Колдуэлл (США), Мэнтао Сюй (Китай), Даниэль Скотт (Австралия), Марион Тено (Канада) и Анна Гуськова (Беларусь).

Второй отбор у женщин состоится сегодня в 13:50 по времени Нур-Султана.

Предсказывайте результаты Зимней Олимпиады и выигрывайте на Parimatch. Новым игрокам + 300% к первому депозиту от онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956006-oi-2022-kazahstanskie-akrobatki-vystupili-v-pervoy-kvalifikatsii/