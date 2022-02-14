"Мой первый олимпийский опыт": Чингиз Ракпаров восхитил болельщиков снимком с ОИ-2022

Чингиз Ракпаров. Фото: instagram.com/chingizrakparov

Казахстанский лыжник-двоеборец Чингиз Ракпаров, завершивший свое выступление в Пекине, поделился эффектным снимком с Олимпиады-2022.

9 февраля казахстанский лыжник-двоеборец Чингиз Ракпаров завершил свое выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине.

По итогам двух соревнований (прыжки с трамплина и лыжные гонки) Чингиз занял 41 место, уступив победителю 6 минут и 55 секунд.

"Гонка получилась тяжелой, трасса непростая. Выложился по максимуму, сделал все что мог. Теперь планирую участвовать в финале континентального кубка в Америке.

И, возможно, выехать на еще один этап Кубка мира" - прокомментировал свое выступление Ракпаров.

Победителем же в лыжном двоеборье стал немец Винценц Гайгер (25:07.7). Второе место занял норвежец Йорген Граабак (25:08.5). Тройку призеров замкнул Лукас Грайдерер из Австрии (25:14.3).

Тем временем Чингиз поделился в соцсетях головокружительным кадром с Олимпийских игр.

"Олимпийские игры 2022. К95 / 10 км Гундерсон. Мой первый олимпийский опыт", - подписал снимок спортсмен (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

Эффектный кадр произвел на подписчиков впечатление.

"Чингиз наша гордость", "Поздравляю" "Крутой спорт, это же два трамплин и гонка. Вперед ребята. Вы герои спорта", "Тигр"- отреагировали болельщики.

Предсказывайте результаты Зимней Олимпиады и выигрывайте на Parimatch. Новым игрокам + 300% к первому депозиту от онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955914-moy-pervyy-olimpiyskiy-opyt-chingiz-rakparov-voshitil-bolelschikov-snimkom-s-oi-2022/