"Выложился по максимуму": Чингиз Ракпаров выступил в лыжном двоеборье на ОИ-2022

Чингиз Ракпаров. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский лыжник-двоеборец Чингиз Ракпаров завершил свое выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

По итогам двух соревнований (прыжки с трамплина и лыжные гонки) Чингиз занял 41 место, уступив победителю 6 минут и 55 секунд.

"Гонка получилась тяжелой, трасса непростая. Выложился по максимуму, сделал все что мог.

Теперь планирую участвовать в финале континентального кубка в Америке. И, возможно, выехать на еще один этап Кубка мира" - прокомментировал свое выступление Ракпаров.

Победителем же в лыжном двоеборье стал немец Винценц Гайгер (25:07.7). Второе место занял норвежец Йорген Граабак (25:08.5). Тройку призеров замкнул Лукас Грайдерер из Австрии (25:14.3).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955391-vylozhilsya-po-maksimumu-chingiz-rakparov-vystupil-v-lyzhnom-dvoebore-na-oi-2022/