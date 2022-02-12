Алдабергенова о встрече с главой МОК: Пожелал мне удачи и сказал, что будет болеть за меня

Жанбота Алдабергенова и Томас Бах. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах посетил горную олимпийскую деревню Чжанцзякоу, где встретился с атлетами, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

В ходе визита в олимпийскую деревню глава МОК встретился с лидером команды Казахстана по фристайл-акробатике Жанботой Алдабергеновой.

"Глава МОК приехал с визитом в нашу деревню и заглянул в столовую, а я как раз возвращалась с обеда. Мы немного поговорили.

Он спросил какой у меня вид спорта и какая это у меня по счету Олимпиада, а затем поинтересовался, когда у нас начнутся старты. Я сказала, что квалификация начнется уже завтра, и господин Бах вручил мне значок на удачу и сказал: "Не обменивай ни с кем, это лично от меня".

Президент МОК пожелал удачи на старте и сказал, что будет болеть за меня. Конечно, такое внимание очень приятно, и очень воодушевляет" - приводит слова Жанботы сайт Olympic.kz.

Напомним, что квалификация по фристайл-акробатике среди женщин начнется 13 февраля. Нашу страну будут представлять Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955833-zhanbota-aldabergenova-o-vstreche-s-tomasom-bahom-pozhelal-mne-udachi-i-skazal-chto-budet-bolet-za-menya/