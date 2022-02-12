ОИ-2022: 13 февраля на старт выйдут шорт-трекисты и акробаты

Вышло расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине на 13 февраля, передает NUR.KZ.
Завтра наши атлеты будут соревноваться в пяти видах спорта.
В гигантском слаломе выступит горнолыжник Захар Кучин. В биатлоне в гонке преследования на старт выйдут Галина Вишневская-Шепоренко (у женщин) и Александр Мухин (у мужчин).
В квалификации по фристайл-акробатике свои силы покажут Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева.
Также состоится четвертьфинал в шорт-треке на дистанции 500 м. Честь страны будут защищать Денис Никиша, Адиль Галиахметов и Абзал Ажгалиев.
На этой же дистанции в конькобежном спорте побежит опытная Екатерина Айдова.
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 13 февраля:
Горные лыжи
8:15 (по времени Нур-Султана). Гигантский слалом, первая попытка, мужчины
Захар Кучин
Биатлон
15:00. Гонка преследования (10 км), женщины
Галина Вишневская-Шепоренко
16:45. Гонка преследования (12.5 км), мужчины
Александр Мухин
Фристайл
17:00. Лыжная акробатика, квалификация, женщины
Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева
Шорт-трек
17:00. 500 м, 1/4 финала, мужчины
Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Абзал Ажгалиев
Конькобежный спорт
19:50. 500 м, женщины
Екатерина Айдова
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955837-oi-2022-13-fevralya-na-start-vyydut-short-trekisty-i-akrobaty/