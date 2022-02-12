ОИ-2022: 13 февраля на старт выйдут шорт-трекисты и акробаты

Адиль Галиахметов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Вышло расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине на 13 февраля, передает NUR.KZ.

Завтра наши атлеты будут соревноваться в пяти видах спорта.

В гигантском слаломе выступит горнолыжник Захар Кучин. В биатлоне в гонке преследования на старт выйдут Галина Вишневская-Шепоренко (у женщин) и Александр Мухин (у мужчин).

В квалификации по фристайл-акробатике свои силы покажут Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева.

Также состоится четвертьфинал в шорт-треке на дистанции 500 м. Честь страны будут защищать Денис Никиша, Адиль Галиахметов и Абзал Ажгалиев.

На этой же дистанции в конькобежном спорте побежит опытная Екатерина Айдова.

Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 13 февраля:

Горные лыжи

8:15 (по времени Нур-Султана). Гигантский слалом, первая попытка, мужчины

Захар Кучин

Биатлон

15:00. Гонка преследования (10 км), женщины

Галина Вишневская-Шепоренко

16:45. Гонка преследования (12.5 км), мужчины

Александр Мухин

Фристайл

17:00. Лыжная акробатика, квалификация, женщины

Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева

Шорт-трек

17:00. 500 м, 1/4 финала, мужчины

Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Абзал Ажгалиев

Конькобежный спорт

19:50. 500 м, женщины

Екатерина Айдова

Предсказывайте результаты Зимней Олимпиады и выигрывайте на Parimatch. Новым игрокам + 300% к первому депозиту от онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955837-oi-2022-13-fevralya-na-start-vyydut-short-trekisty-i-akrobaty/