Бронзовый призер ОИ-2022 Елистратов: У казахстанских шорт-трекистов большое будущее

Адиль Галиахметов и Семен Елистратов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Бронзовый призер Олимпиады-2022 в Пекине российский шорт-трекист Семен Елистратов рассказал о совместных тренировках с командой Казахстана, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

По словам российского спортсмена, у команды Казахстана по шорт-треку большое будущее.

"Я благодарю и приклоняю колени перед всем казахским народом, за те условия, которые они нам создали перед Олимпийскими играми. Потому что, когда в начале января в стране были беспорядки нас закрыли на стадионе и создали все условия, чтобы мы готовились не отвлекаясь.

Благодарю всю команду Казахстана по шорт-треку: Адиля, Дениса, Абзала и всех ребят, потому что я готовился и тренировался весь последний год с ними. Я их очень люблю и эта медаль – их награда тоже.

Мой тренер Максимов Андрей Иванович последний год является тренером-консультантом сборной Казахстана и я просто пошел за своим наставником.

Сборная Казахстана очень прогрессирует, это первая Олимпиада Адиля, а он уже бежал в финале. Я ему несколько раз сказал: "Адиль, работай и ты тоже поднимешься на пьедестал, потому что в твоих глазах я вижу себя молодого.

Я думаю, у ребят большое будущее. Большое спасибо всему казахскому народу", - приводит слова Елистратова сайт Olympic.kz.

Напомним, что Адиль Галиахметов и Семен Елистратов бежали в финале на дистанции 1500 метров на ОИ-2022 в Пекине. В итоге российский спортсмен завоевал бронзу, а наш соотечественник расположился на восьмом месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955755-bronzovyy-prizer-oi-2022-elistratov-u-kazahstanskih-short-trekistov-bolshoe-buduschee/