Казахстанские прыгуны на лыжах с трамплина не прошли квалификацию на ОИ-2022

Сергей Ткаченко. Фото: instagram.com/tkachenkoqaz

Казахстанские прыгуны на лыжах с трамплина Сергей Ткаченко и Данил Васильев не смогли преодолеть квалификацию на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

К сожалению, по итогам квалификации на большом трамплине никто из наших не сумел попасть в ТОП-50.

Близок был пройти отбор Данил Васильев, он занял 51-е место (69.4 балла). Сергей Ткаченко оказался на 54-й строчке, набрав 60.7 баллов.

Лучшим в отборе стал норвежец Мариус Линдвик (136.4). На втором месте оказался его соотечественник Халвор Эгнер Гранеруд (131.6). ТОП-3 замкнул представитель Словении Петер Превц (128.3).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955751-kazahstanskie-pryguny-na-lyzhah-s-tramplina-ne-proshli-kvalifikatsiyu-na-oi-2022/