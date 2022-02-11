Биатлонистка Галина Вишневская-Шепоренко завершила выступление в спринте на ОИ-2022

Галина Вишневская. Фото: instagram.com/galina.semskmail.ru/

Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская-Шепоренко выступила в женском спринте (7.5 км) на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Галина Вишневская-Шепоренко заняла 52-е место, показав время 23:22.6. Тем самым казахстанская спортсменка отобралась в гонку преследования (ТОП-60).

"Сегодня хорошо работали лыжи. Но на данном этапе могу сказать, что не сильно быстро бегаю. К сожалению, летом неправильно подготовились. Надо было делать упор на кросс-подготовку" - прокомментировала гонку Вишневская-Шепоренко.

Олимпийской чемпионкой в женском спринте стала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн (20:44.3). Серебро завоевала Эльвира Эберг (21:15.2) из Швеции. Тройку призеров замкнула итальянка Доротея Вирер (21:21.5).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955729-biatlonistka-galina-vishnevskaya-sheporenko-zavershila-vystuplenie-v-sprinte-na-oi-2022/