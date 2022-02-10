ОИ-2022: казахстанские лыжницы завершили выступление в классической гонке на 10 км

Ангелина Шурыга. Фото: instagram.com/alllinsan/

Казахстанские лыжницы выступили в гонке с классическим стилем (10 км) на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

К сожалению, никому из наших не удалось показать высокие результаты.

Среди казахстанок выше всех расположилась Ангелина Шурыга (32:08.8) - 52 место. Вслед за ней финишировала Ксения Шалыгина (32:09.9). Надежда Степашкина (32:27.2) заняла 57 строчку, а Виктория Тюленева (32:52.1) - 59.

Чемпионкой в этой гонке стала норвежка Тереза Йохауг (28:06.3). Серебро взяла Кертту Нисканен (28:06.7) из Финляндии, ее соотечественница Криста Пярмякоски (28:37.8) замкнула тройку лучших.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955524-oi-2022-kazahstanskie-lyzhnitsy-zavershili-vystuplenie-v-klassicheskoy-gonke-na-10-km/