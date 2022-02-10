Фристайлистка Жанбота Алдабергенова показала свой первый день в Олимпийской деревне

Жанбота Алдабергенова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Сегодня, 10 февраля, состоится командное соревнование у акробатов-лыжников на Олимпиаде-2022 в Пекине. Честь Казахстана в этом виде спорта будут защищать Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева и Шерзод Хаширбаев, передает NUR.KZ.

Накануне вышло расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине на 10 февраля. Сегодня наши атлеты будут соревноваться в двух видах спорта.

В лыжной гонке на 10 километров выступят Валерия Тюленева, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга и Надежда Степашкина.

Также состоится командное соревнование у акробатов-лыжников. Честь Казахстана будут защищать Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева и Шерзод Хаширбаев.

Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 10 февраля:

Лыжные гонки

13:00 (по времени Нур-Султана). 10 км, женщины

Ксения Шалыгина, Валерия Тюленева, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина

Фристайл

17:00. Лыжная акробатика, смешанные команды

Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева, Шерзод Хаширбаев

Тем временем Жанбота Алдабергенова поделилась роликом своего приезда в Олимпийскую деревню. Для 26-летней фристайлистки эта Олимпиада станет третьей в карьере.

Отметим, что выступающая в акробатике спортсменка является многократным победителем Этапов Кубка Европы. Участница двух Олимпийских игр (Сочи 2014 - 6 место и Пхенчхан 2018 - 13 место).

Первым серьезным достижением Жанботы стала победа на Кубке Казахстана в 2011 году. Уже через год она отлично проявила себя на одном из этапов Кубка Мира, добившись там третьей строчки. С тех пор практически на всех крупных стартах Жанбота выступала за сборную Казахстана.

Пиком карьеры стало участие на Олимпийских играх 2014 году в Сочи. Несмотря на то, что Жанбота заняла лишь 6 позицию, она достигла своей мечты и выступила на ключевом турнире в жизни каждого спортсмена.

В 2015 году в Италии проводилось мировое первенство, на котором Алдабергенова удостоилась серебряной награды.

На протяжении 2 лет подряд она становилась чемпионкой Кубка Европы. Пробовала силы и на универсиадах. В 2017 году она смогла завоевать золотую и бронзовую медаль.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955444-fristaylistka-zhanbota-aldabergenova-pokazala-svoy-pervyy-den-v-olimpiyskoy-derevne-video/